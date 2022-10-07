Vali Kızılkaya Tuğgeneral Ertekin ile bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Kızılkaya Tuğgeneral Ertekin ile bir araya geldi

07.10.2022 10:16
Vali Kızılkaya Tuğgeneral Ertekin ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Tuğgeneral Uğur Ertekin'e iade-i ziyarette bulundu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Tuğgeneral Uğur Ertekin'e iade-i ziyarette bulundu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığına atanan ve geçtiğimiz günlerde Vali Kızılkaya'ya nezaket ziyaretinde bulunan Tuğgeneral Uğur Ertekin'e iade-i ziyarette bulundu. Komutanlık girişinde Tuğgeneral Ertekin tarafından karşılanan Vali Kızılkaya, ziyaret öncesi Komutanlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Karşılamanın ardından protokol subayı tarafından Vali Kızılkaya'ya brifing verildi.

Daha sonra tugay komutanlığı makamına geçen Vali Kızılkaya, Tuğgeneral Ertekin'e yeni görevlerinde başarılar dilerken, Tuğgeneral Ertekin'de ziyaretlerinden dolayı teşekkürler etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya Tuğgeneral Ertekin ile bir araya geldi - Son Dakika

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