Daha sonra tugay komutanlığı makamına geçen Vali Kızılkaya, Tuğgeneral Ertekin'e yeni görevlerinde başarılar dilerken, Tuğgeneral Ertekin'de ziyaretlerinden dolayı teşekkürler etti. - BİLECİK

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığına atanan ve geçtiğimiz günlerde Vali Kızılkaya'ya nezaket ziyaretinde bulunan Tuğgeneral Uğur Ertekin'e iade-i ziyarette bulundu. Komutanlık girişinde Tuğgeneral Ertekin tarafından karşılanan Vali Kızılkaya, ziyaret öncesi Komutanlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Karşılamanın ardından protokol subayı tarafından Vali Kızılkaya'ya brifing verildi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vali Kızılkaya Tuğgeneral Ertekin ile bir araya geldi - Son Dakika

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