Vali Küçük, Fidanlık Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Küçük, Fidanlık Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Vali Küçük, Fidanlık Müdürlüğü\'nü Ziyaret Etti
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, fidanlık çalışmalarını yerinde inceledi ve değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Hasancık Köyü'nde faaliyet gösteren Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fidanlıkta üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Küçük, üretim süreçleri, yıllık üretim kapasitesi, yetiştirilen türler ve fidanlığın bölge ekonomisine sağladığı katkılar hakkında Fidanlık Müdürü Ahmet Fatih Ünal'dan bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Vali Küçük, "Orman varlığının artırılması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, üretilen her fidan geleceğimize yapılan değerli bir yatırımdır. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Küçük, Fidanlık Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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