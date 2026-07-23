Vali Küçük Meteoroloji Müdürlüklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Küçük Meteoroloji Müdürlüklerini Ziyaret Etti

Vali Küçük Meteoroloji Müdürlüklerini Ziyaret Etti
23.07.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, meteoroloji İl müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü çalışmalar ile kentte sunulan meteorolojik hizmetler hakkında bilgi aldı.

Meteoroloji İl Müdürü ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Abdullah Küçük, müdürlüğün çalışmaları, hava tahminleri, erken uyarı sistemleri ve vatandaşlara sunulan meteorolojik hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Meteoroloji İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan Rasat Parkı'nı da gezen Vali Küçük, burada kullanılan meteorolojik ölçüm cihazlarını inceleyerek yapılan ölçümler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, Adıyaman'da gerçekleştirilen son ölçümlerde toprak üstü sıcaklığının 52,2 derece, gölgede hava sıcaklığının 41,4 derece ve nem oranının ise yüzde 10 olarak kaydedildiği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Valiliği, Yerel Haberler, Hava Durumu, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Küçük Meteoroloji Müdürlüklerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
İsmi Galatasaray’la da anılan Foden imzayı attı İsmi Galatasaray'la da anılan Foden imzayı attı
İran’dan kara harekatı sinyali İki ülkenin ismi verildi İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Somer Sivrioğlu’ndan Aziz Yıldırım’a gönderme Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

13:00
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı
Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
12:46
Fatih Portakal’dan ifade sonrası açıklama
Fatih Portakal'dan ifade sonrası açıklama
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 13:17:20. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Küçük Meteoroloji Müdürlüklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.