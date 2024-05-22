Vali Mahmut Demirtaş, Türk Mutfağı Haftası\'nda pideli köfteyi hazırladı

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Türk Mutfağı Haftasının 2. gününde Vali Mahmut Demirtaş, önlük giyip tezgahın başına geçti. Bursa'nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfteyi Vali Demirtaş hazırladı.

Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak hedefiyle düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde etkinlikler başladı. Vali Mahmut Demirtaş, yerel tatların en özgün hallerini deneyimlemek için uzman şeflerin rehberliğinde coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan ve Bursa'nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfteyi hazırladı.

BTSO Mutfak Akademi'de önlük giyip tezgah başına geçen Vali Demirtaş, "Pideli köfte, sadece bir yemek değil, aynı zamanda Bursa'nın zengin kültürel mirasının bir parçası. Bu lezzeti sizlerle paylaşmaktan ve Bursa'mızın gastronomi kültürünü yaşatmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - BURSA