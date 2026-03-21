Vali Makas\'tan Çevre ve Şehircilik Değerlendirmesi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Nurhan Kartal'dan kurumun projeleri, çevre düzenlemeleri, şehircilik çalışmaları ve iklim değişikliği alanında yürütülen faaliyetlere ilişkin brifing alan Vali Makas, devam eden çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi edindi. İncelemelerde, il genelinde yürütülen çevre düzenleme faaliyetleri, altyapı ve şehircilik uygulamaları ile planlanan projelerin son durumu ele alındı. Kurumun sorumluluk alanına giren çalışmaların sahadaki ilerleyişi değerlendirilirken, devam eden projelerin süreçlerine ilişkin genel bir değerlendirme yapıldı. - DÜZCE