Vali Makas\'tan Esnafa Ziyaret

Düzce Valisi Mehmet Makas, Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

Cadde üzerindeki iş yerlerini gezen Vali Makas, esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal eden Makas, samimi sohbetler gerçekleştirerek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyarette esnaf ve vatandaşlarla kurulan sıcak diyaloglar öne çıktı. - DÜZCE