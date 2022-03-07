Vali Memiş: "Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" - Son Dakika
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Vali Memiş: "Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"

07.03.2022 16:28
Vali Memiş: "Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"

Erzurum Valisi Okay Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumumuzda, aile ocağının temel taşı durumundaki kadınlarımızın, yerinin anlatılması ve onların karşılaştıkları sorunların doğru tespit edilerek, çözüm üretilebilmesi için toplum bilincinin oluşturulması amacıyla, ülkemizde de 8 Mart tarihi "Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlanmaktadır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında kutlanmaya başlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belirtmek isterim ki, kadınlarımız toplumumuzun temel yapı taşı, ailelerimizin önemli değerleridir. Kadınlar sevgi, fedakarlık, hoşgörü ve duyarlılığın simgesi olup, huzurlu, sağlıklı ve çağdaş toplumun mimarlarıdır. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde "Sizin en hayırlınız kadınlara karşı hayırlı olanınızdır" buyurarak, İslamiyet'in kadınlara verdiği öneme dikkat çekmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk' de "Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözleriyle kadının gerçek değerine dikkat çekmiştir. Emekleri sevgi dolu, yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, ülkemize değer katan, dünyamızı daha yaşanabilir yapan, genç nesillere ışık tutan, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Memiş: 'Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Memiş: "Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" - Son Dakika
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