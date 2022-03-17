Vali Memiş: "Yaşlılarımız toplumumuzun en kıymetli hazineleridir" - Son Dakika
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Vali Memiş: "Yaşlılarımız toplumumuzun en kıymetli hazineleridir"

17.03.2022 11:55
Vali Memiş: "Yaşlılarımız toplumumuzun en kıymetli hazineleridir"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Allah'ın ömür bahşettiği her insan doğar, büyür ve yaşlanır. Yaşamaya devam edip de yaşlanmayacak olan insan yoktur. Bugünün yaşlıları, dünün gençleri, hatta bebekleri idiler. Ancak, su gibi akıp geçen zaman onları yaşlandırıp bu hale getirdi. Bugün genç olan bizler de zaman geçtikçe ihtiyarlayacak ve ecel geldiğinde de Allah'ın huzuruna kavuşmuş olacağız. Yaşlılığı bir anlamda çocukluğa veya bebekliğe benzetebiliriz. Ancak, bazı duyularını veya yeteneklerini kaybetmiş bir yaşlının bir çocuktan veya bebekten farkı yoktur. Bir bebek nasıl ki bakım, ilgi isterse; yaşlılar da o derece bakım ve ilgi isterler. İnsanlar doğduktan sonra büyümeye başlar, gün geçtikçe bilgilerini artırır ve olgunlaşmaya devam ederler. Ancak, birçok insanda, bu olgunlaşma süreci bir yere kadar devam eder. O süreden sonra duraklar ve geriye dönmeye başlar. Bu nedenledir ki yaşı çok ilerlemiş birçok yaşlıda çocukça davranışlar, çocukça hareketler gözlenmeye başlanır. Tabi ki bu utanılacak ayıp bir durum değildir. Aksine kainatın bir kanunudur. Belki de bizim imtihan vesilelerimizden birisidir. Bilindiği gibi bir anne veya baba, neredeyse tüm hayatını çocuklarını yetiştirmek için harcar. Onlar için büyük fedakarlıklarda bulunur. Hepimiz insanız ve Allah ömür nasip ederse hepimiz yaşlanacağız. Bilmeliyiz ki bizler yaşlılarımıza nasıl davranıyorsak, yaşlandığımızda birileri de bize böyle davranacaktır. Yaşlı annesine, babasına bakan, ondan ilgiyi esirgemeyen ve başkalarına yardıma muhtaç etmeyen insanların da yaşlılıkları güzel bir şekilde geçer. Bu yüzden yaşlılara karşı daima saygılı ve yardımsever olmalıyız. Bu duygularla, tüm yaşlılarımıza en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunarken, "Yaşlılar Haftasını" kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum." - ERZURUM

YORUMLAR
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Okay Memiş, Erzurum, Mevla, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Memiş: 'Yaşlılarımız toplumumuzun en kıymetli hazineleridir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Memiş: "Yaşlılarımız toplumumuzun en kıymetli hazineleridir" - Son Dakika
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