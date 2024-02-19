Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'un Adanaspor'u mağlup ettiği maçı öğrencilerle tribünde izledi - Son Dakika
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Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'un Adanaspor'u mağlup ettiği maçı öğrencilerle tribünde izledi

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor\'un Adanaspor\'u mağlup ettiği maçı öğrencilerle tribünde izledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurumspor-Adanaspor maçını, koruma altındaki öğrenciler ve gençlerle birlikte tribünde izledi. Vali Çiftçi, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinden gelen 150 öğrenciyle birlikte maçı seyretti ve Erzurumspor'a destek verdi.

19.02.2024 09:22  Güncelleme: 09:28
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Vali Mustafa Çiftçi Erzurumspor'un Adanaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı öğrenci ve gençlerle tribünde izledi.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor-Adanaspor maçını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün korumasındaki öğrenciler ile Yakutiye ve Palandöken İlçelerinden gelen 150 öğrenciyle birlikte seyretti. Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut ile birlikte Erzurumspor'u Adanaspor karşısında tribünden izleyip desteklediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'un Adanaspor'u mağlup ettiği maçı öğrencilerle tribünde izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'un Adanaspor'u mağlup ettiği maçı öğrencilerle tribünde izledi - Son Dakika
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