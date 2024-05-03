Vali Mustafa Eldivan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısı'nda muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Mustafa Eldivan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısı'nda muhtarlarla bir araya geldi

Vali Mustafa Eldivan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısı\'nda muhtarlarla bir araya geldi

Vali Mustafa Eldivan, yeni dönemin hayırlara vesile olması temennilerinde bulunarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Mahalli hizmetler kapsamında köylerimize yapılan tüm yatırımların planlanan programalar dahilinde devam edeceğini vurgulayan Vali Eldivan, köy ziyaretlerimiz devam edecek.

03.05.2024 08:30
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Vali Mustafa Eldivan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısı'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantı açılışında konuşan Vali Mustafa Eldivan, yeni dönemin hayırlara vesile olması temennilerinde bulunarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Mahalli hizmetler kapsamında köylerimize yapılan tüm yatırımların planlanan programalar dahilinde devam edeceğini vurgulayan Vali Eldivan, "Allah'a hamd olsun, devletimiz çok güçlü. Bayburt'umuzda bu hizmetler bizden öncede yapıldı, bizden sonra da yapılmaya devam edecek. Bizim dönemimizde de tüm bu hizmetleri devam ettireceğiz. Sizlerden isteğim adil tarafsız görevlerinizi icra etmenizdir. Köylerimizdeki samimiyetin, huzurun bozulmasına müsaade etmeyiz. Bizim düsturumuz, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" göçün olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Memnuniyetle gördüğüm, özellikle büyük şehirlerden Bayburt'umuza gelerek köyüne yerleşmek isteyen, iş kurmak isteyen çok sayıda hemşehrilerimizle karşılaştım. Bu manada yapmış olduğumuz köy ziyaretlerimizde köy altyapı çalışmaları noktasında sorunların birçoğuna vakıf olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

Çalışma sezonunun açılışı ile birlikte hem yatırımların yerinde incelenmesi hem de köy halkının taleplerini dinlemek üzere köy ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

Toplantıda muhtarların çeşitli konularda talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Yılı Kesin Hesabı'nın görüşülmesi ve birlik encümeninin de görev alacak muhtarların seçilmesiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Mustafa Eldivan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısı'nda muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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