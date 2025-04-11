Vali Özkan Çiftçilere Destek Veriyor

Vali Özkan: "Çiftçilerimizin yanındayız"

MANİSA - Manisa Valisi Vahdettin Özkan il genelinde etkili olan don afeti nedeniyle zarar gören üreticileri ziyaret ederek tarım alanlarında incelemelerde bulunurken üreticilerin mağduriyetlerinin hızlıca giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde etkili olan don afeti nedeniyle zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Yaşanan felaket sonrası üreticilerin mağduriyetlerinin hızlıca giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Özkan, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa il genelinde 10 Nisan 2025 sabahı yaşanan don olayı nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Özkan, "Manisa'mız tarımın kalbidir; 877 bin 598 dekar bağ alanımızda yaklaşık 50 bin ailemiz geçimini bağcılıktan sağlamaktadır. Bu nedenle yaşanan her afet, sadece ürünlerimizi değil, binlerce ailenin geçimini ve alın terini de etkilemektedir. Hükümetimizin almış olduğu hukuki ve idari düzenlemelerle çiftçimizin uğradığı zararların telafisi için oluşturulan Tarsim Sigorta Sistemi ve çiftçimize verilen sigorta teşvikleri çiftçimizin yaralarının sarılmasında önemli rol almıştır" dedi.

Saruhanlı ilçesinde yüzde 75 oranında sigortalılığın bulunmasının oluşan zararların telafisinde çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Özkan, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimizdeki teknik personellerimiz, sezon başından bu yana bağlarda fenolojik gelişmeleri, iklim değişimlerini ve olası riskleri büyük bir titizlikle takip etmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, 8 Nisan tarihinde üreticilerimize SMS ve sosyal medya aracılığıyla don uyarısı yapılmış, bazı üreticilerimizce sulama sistemleri ve ateş yakma gibi koruyucu önlemler alınmıştır. Ancak 10 Nisan sabahı saat 01: 00 ile 08: 00 arasında -2,93 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle birçok ilçemizde - özellikle Alaşehir, Ahmetli, Akhisar, Gölmarmara, Salihli, Saruhanlı, Sarıgöl, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre'de - bağ alanlarımızda farklı oranlarda don zararları meydana gelmiştir. Özellikle Gediz'e yakın, çukurda kalan taban arazilerde zararın daha yüksek olduğu değerlendirilmektedir" diye konuştu.

İl ve ilçe müdürlükleri bünyesinde görevli teknik personel ile TARSİM eksperlerinin olayın hemen ardından aynı gün sahaya inerek, zarar tespit çalışmalarına başladığını, tespit ve değerlendirme süreçlerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Vali Özkan, "Bu noktada üreticilerimizin yapması gereken en önemli şey, zarar gören alanlar için öncelikle TARSİM'e bildirimde bulunmaları, ardından da bağlı oldukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine afet ihbar dilekçelerini teslim etmeleridir. Zarar durumu netleşene kadar budama ve benzeri işlemlerden kaçınılmalı, hastalık riskine karşı sezon boyunca bitki koruma çalışmaları aksatılmamalıdır. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla kullandırılan düşük faizli tarımsal kredilerin ertelenmesiyle ilgili mevzuat kapsamında, zarar gören üreticilerimize gerekli destekler sağlanması hususundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Bu konuda da çiftçilerimiz, müdürlüklerimiz aracılığıyla bilgilendirilecektir. Devletimiz her zaman çiftçimizin yanındadır. Bu zor günleri dayanışmayla, birlikle ve doğru tarımsal yönlendirmelerle aşacağımıza inancım tamdır. Hepimize geçmiş olsun diyor, afetlerin tekrarlanmayacağı bir sezon temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, 11 Nisan 2025 tarihinden 15 Nisan 2025 Salı gününe kadar zirai don riski bulunduğunu, üreticileri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyardı.