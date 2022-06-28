Vali Ali Hamza Pehlivan, Tarsus Yeni Hükümet Konağı inşaatı ziyaretinin ardından Sağlık Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde inşaatı tamamlanarak geçici kabulü yapılan, çevre düzenlemesi ve tefrişat çalışmaları devam eden Tarsus Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

İlk olarak İçişleri Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde hayata geçirilen Tarsus Yeni Hükümet Konağı inşaatını ziyaret eden Vali Pehlivan, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Pehlivan, yaklaşık yüzde 80'ine yakın oranda tamamlanan yeni Hükümet Konağının yıl sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Vali Pahlivan, Tarsus'ta yapımı süren ve tamamlanan kamu binalarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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