Vali Pahlivan, Tarsus'ta yapımı süren ve tamamlanan kamu binalarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Pahlivan, Tarsus'ta yapımı süren ve tamamlanan kamu binalarında incelemelerde bulundu

28.06.2022 12:45
Vali Pahlivan, Tarsus'ta yapımı süren ve tamamlanan kamu binalarında incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen Tarsus Yeni Hükümet Konağı ile yapımı tamamlanan Tarsus Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen Tarsus Yeni Hükümet Konağı ile yapımı tamamlanan Tarsus Devlet Hastanesini ziyaret etti. Yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, bilgiler aldı.

İlk olarak İçişleri Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde hayata geçirilen Tarsus Yeni Hükümet Konağı inşaatını ziyaret eden Vali Pehlivan, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Pehlivan, yaklaşık yüzde 80'ine yakın oranda tamamlanan yeni Hükümet Konağının yıl sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Tarsus Yeni Hükümet Konağı inşaatı ziyaretinin ardından Sağlık Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde inşaatı tamamlanarak geçici kabulü yapılan, çevre düzenlemesi ve tefrişat çalışmaları devam eden Tarsus Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Bünyesinde 832 yatak, 94 yoğun bakım yatağı, 121 poliklinik, 18 görüntüleme odası, 9 doğum salonu, 16 ameliyathanesi bulunan Tarsus Devlet Hastanesinde incelemeler yapan Vali Pehlivan, Hastane Başhekimi Op. Dr. Sadık Emre Direk'ten bilgiler aldı. Vali Pehlivan, Tarsus Devlet Hastanesinin birkaç ay içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Vali Pehlivan'a ilçe ziyaretleri çerçevesinde Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu da eşlik etti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Hükümet, Mersin, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Pahlivan, Tarsus'ta yapımı süren ve tamamlanan kamu binalarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Pahlivan, Tarsus'ta yapımı süren ve tamamlanan kamu binalarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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