Vali Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşları birlik ve beraberliğin vücut bulacağı Demokrasi Nöbetine davet etti. Balıkesirlilerin Valilik Binası yanında bulunan Milli İdare Meydanını doldurarak coşkuya ortak olması çağrısında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Demokrasi, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vali Şıldak'tan Balıkesirlilere 15 Temmuz çağrısı - Son Dakika

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