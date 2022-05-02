Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı

02.05.2022 13:19
Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünde Mehmetçik ile polislerle bayramlaştı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünde Mehmetçik ile polislerle bayramlaştı.

Vali Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ederek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan ile sınır hattında görev yapan Mehmetçikler ile bayramlaştı. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Soytürk, burada İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile jandarma personeli ile bayramlaştı. Vali Soytürk, son olarak İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile polis memurlarının bayramını kutladı. - KİLİS

Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı
Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı
Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı
Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı

YORUMLAR
500
Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi Jandarma vatandaşa verdiği eğitimle, dolandırıcıları yakaladı Jandarma vatandaşa verdiği eğitimle, dolandırıcıları yakaladı

Mehmetçik, Jandarma, Kilis, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 13:32:03. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement