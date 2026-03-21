Vali Sözer Bayramda Çocuklar ve Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Sözer Bayramda Çocuklar ve Öğrencilerle Buluştu

21.03.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bayramda çocuklar ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Vali Sözer, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocukları ziyaret etti, ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerle kahvaltı programında buluştu. İlk olarak Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Vali Sözer, burada kalan çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti ve bayramlarını tebrik etti. Çocukların bayram sevincine ortak olan Sözer, onların mutluluğunun her şeyden kıymetli olduğunu ifade etti. Program kapsamında çocuklarla birlikte bayram kahvaltısına katılan Sözer, samimi anların yaşandığı buluşmada çocuklara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Programın devamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde eğitim gören ve bayramda memleketlerine gidemeyen öğrencilerle bir araya gelen Vali Sözer, gençlerle aynı sofrayı paylaştı. Öğrencilerle sohbet eden Sözer, onların eğitim hayatları, hedefleri ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Burada yaptığı konuşmada devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu vurgulayan Vali Sözer, "Devletimiz her zaman evlatlarımızın yanındadır anlayışıyla hareket ediyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Bu anlamlı günlerde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Program, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona ererken, Vali Sözer tüm çocukların ve öğrencilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:43:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.