Vali Sözer Bayramda Çocuklar ve Öğrencilerle Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bayramda çocuklar ve öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Sözer, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocukları ziyaret etti, ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerle kahvaltı programında buluştu. İlk olarak Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Vali Sözer, burada kalan çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti ve bayramlarını tebrik etti. Çocukların bayram sevincine ortak olan Sözer, onların mutluluğunun her şeyden kıymetli olduğunu ifade etti. Program kapsamında çocuklarla birlikte bayram kahvaltısına katılan Sözer, samimi anların yaşandığı buluşmada çocuklara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Programın devamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde eğitim gören ve bayramda memleketlerine gidemeyen öğrencilerle bir araya gelen Vali Sözer, gençlerle aynı sofrayı paylaştı. Öğrencilerle sohbet eden Sözer, onların eğitim hayatları, hedefleri ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Burada yaptığı konuşmada devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu vurgulayan Vali Sözer, "Devletimiz her zaman evlatlarımızın yanındadır anlayışıyla hareket ediyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Bu anlamlı günlerde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Program, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona ererken, Vali Sözer tüm çocukların ve öğrencilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. - BİLECİK