Vali Sözer Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Sözer Yol Çalışmalarını İnceledi

07.06.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yol yapım işlerini yerinde takip ederek bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yol ve asfalt tesislerini yakından takip etti.

Vali Sözer, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret ederek il genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetler ve planlanan projelerin ele alındığı ziyarette Sözer, çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Ardından Gülümbe Asfalt Plent Tesisine geçen Vali Sözer, asfalt üretim sürecini yerinde inceleyerek tesisin kapasitesi ve işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Üretilen asfaltın il genelindeki yol çalışmalarında kullanıldığını belirten Sözer, ulaşım altyapısının güçlendirilmesinde tesisin önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Vali Faik Oktay Sözer, "İl genelinde yürütülen yol ve ulaşım yatırımlarını sahada bizzat inceleyerek takip ediyor, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollara kavuşması için tüm süreçleri yakından izliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Valiliği, Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Sözer Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 12:47:10. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Sözer Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.