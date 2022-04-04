Vali Su, Polis Haftasında emniyet mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıl Dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zafer Ağırkaya ile teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklayama göre, Vali Su, kabulde yaptığı konuşmada, başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Su, mesai mefhumu gözetmeksizin, özveri ile çalışan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi. - MERSİN