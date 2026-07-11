Vali Taşolar, Dernek Başkanı Türkan’ı Ziyaret Etti

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tuzluca Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Halis Türkan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tuzluca Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Halis Türkan'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Halis Türkan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Taşolar, sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. Vali Taşolar ile Halis Türkan, ziyaret sırasında bir süre sohbet etti. Ziyaret, iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - IĞDIR