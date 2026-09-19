Vali Tavlı: "Gazi milletimiz, istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koyacaktır"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Eylül Gaziler Günü programında yaptığı konuşmada "Gazi milletimiz, kahraman ecdadımıza destan yazdıran ruh, inanç ve iradeyle bundan sonra da istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koyacaktır" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı Samsun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Samsun Şubesi'nin çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anıt şeref defterini imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Mazisi şan ve şerefle dolu 'gazi' bir millet olan aziz milletimiz, destansı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' düsturuyla büyük mücadeleler vermiş, bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına korumuş; bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir. Aziz milletimiz 1071'de Anadolu'nun kapılarını açarken, Çanakkale'de ve Milli Mücadele yıllarında vatanına sahip çıkarken, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hainlere karşı istikbalimizi korurken gaza anlayışını tüm değerlerin üzerinde tutmuştur. Bugün cennet vatan toprakları üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit semaya yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürce ve onurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak bunun arkasında, canından aziz bildiği vatanını namahrem ellere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve kahraman gazilerimizin cesareti vardır" diye konuştu.

"Gazi milletimiz, istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koyacaktır"

Türk milletinin tüm tehditlere karşı koyacağını ifade eden Vali Tavlı, "Göğüslerini vatanımızın ve aziz milletimizin selameti için siper ederek, hiçbir maddi ve dünyevi değerle kıyaslanamayacak büyük bir şeref ve mertebeye erişen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Aziz Türk Milleti için rehber olmaya devam edecek; aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan gaza anlayışını tüm değerlerin üzerinde tutan 'Gazi' milletimiz, kahraman ecdadımıza destan yazdıran ruh, inanç ve iradeyle bundan sonra da istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koyacaktır. Yüce Türk Milleti, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetini muhafaza ederek, milli ve manevi değerlerimizden aldığı güç, inanç ve kararlılıkla her bakımdan müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak; Samsun'dan Ankara'ya, Edirne'den Kars'a, İzmir'den Van'a, Rize'den Diyarbakır'a, Hakkari'den İstanbul'a, Hatay'dan Ordu'ya birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için hep birlikte gayretle çalışmayı sürdürecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gaziler ve protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" kapsamında diğer programın yapılacağı Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'a kadar kortej eşliğinde yürüdü.

Programa Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da katıldı.