Vali Tekbıyıkoğlu, 112Acil Çağrı Merkezi personeliyle sahur yaptı - Son Dakika
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Vali Tekbıyıkoğlu, 112Acil Çağrı Merkezi personeliyle sahur yaptı

10.04.2022 13:53
Vali Tekbıyıkoğlu, 112Acil Çağrı Merkezi personeliyle sahur yaptı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle sahurda bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle sahurda bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde görevli jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD acil kurumlarının çağrı yönlendirici personeliyle sahur yaptı. Sahur programına İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen de katıldı.

Sahur programında konuşan Tekbıyıkoğlu, "İlimize 7 gün 24 hizmet veren GAMER ve 112 Acil Çağrı Merkezindeki arkadaşlarımızla sahur programı gerçekleştirdik. Unutmayalım '1,1,2' her türlü acil durumda ulaşacağımız yegane telefon numarasıdır" dedi. - KIRIKKALE

Vali Tekbıyıkoğlu, 112Acil Çağrı Merkezi personeliyle sahur yaptı
Vali Tekbıyıkoğlu, 112Acil Çağrı Merkezi personeliyle sahur yaptı
Vali Tekbıyıkoğlu, 112Acil Çağrı Merkezi personeliyle sahur yaptı

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Kırıkkale, Jandarma, İtfaiye, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tekbıyıkoğlu, 112Acil Çağrı Merkezi personeliyle sahur yaptı - Son Dakika


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