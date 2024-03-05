Tunceli Valisi: Deprem olmadan yapılabilecek her şey düşünülüyor

Deprem olmadan yapılabilecek her şey düşünüp değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Yüzde 60 vaktimizi buna ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü insan hayatı her şey ama her şeyin üstündedir" dedi.
Bilim insanlarının son zamanlarda sık sık deprem olabileceği yönünde uyarılarda bulunduğu Tunceli'de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında depreme hazırlık çalışmaları devam ediyor. Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde depreme hazırlık çalışmaları çerçevesinde kurulan konteyner kenti ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tunceli'nin çevresinde meydana gelen depremlerden etkilendiğini dile getiren Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimiz, Erzincan, Elazığ ile Kahramanmaraş depremlerinden etkilendi. En son 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlarımızın sayısı 3 bine yakın. Dün itibariyle hak sahipliği çalışmamızı bitirdik. Bin 808 tane hak sahibini belirledik. Bunların içinde işyeri, ahır, konut sahipleri var. Bunlarla ilgili hazırlık çalışmalarımız devam ederken depreme hazırlık mahiyetinde de çalışmalarımız sürüyor. Bazı bilim adamları özellikle Erzincan- Bingöl ile Karlıova - Yedisu hattında ciddi bir kırılmanın olacağını söylüyor. Biz de ilimizi buna hazırlamaya çalışıyoruz. Bütün unsurlarımızla, bakanlıklarımızla beraber bir çalışma içerisindeyiz. 6 şubat depreminden etkilenen hak sahipleri için her ilçemizde bir konteyner kent oluşturduk. Bunları oluştururken kapsamını geniş tuttuk. Geniş tutma amaçlarımızdan bir tanesi de eğer vatandaşımız evini yıkacak, yenisini yapacak ve kalacak yeri yoksa konteyner kentlerden istifade etmesini çok önemli bir imkan olarak görüyoruz" diye kaydetti.
"Tüm kamu binaları elden geçiriliyor"
Sadece vatandaşlara ait binaların değil tüm kamu binalarının da elden geçirildiğini ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "İlimizde 2006 yılı öncesinde hazır beton kullanımı yok. Bunu milat olarak kabul ettik. Ondan önce yapılmış kamu ve hizmet binalarının hepsinin performans analizlerini çıkarıyoruz. Bu çalışmada sonucu olumsuz gelen binaların yıkım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı. Milli eğitime ait 41 hizmet binası ve lojmanın yıkımı söz konusu. Bu hafta yıkım ihalesinin sonuçlanmasıyla bunu da halletmiş olacağız: TOKİ ile bir çalışmamız var. İlimizde yapılacak 196 konut kapasitesi 500 konuta çıktı. Bu bir nebze de olsa ilimizde kamu stoku problemini çözmüş olacak. Özel idarenin merkezde yeri var. Orayı ihaleyle satışını yapıp konut stoku çıkarmayı planlıyoruz. Burada hiçbir ilde muadili olmayan jandarma ve polis sayımız var. Bunlardan arama kurtarma ekipleri oluşturduk. Eğitimlerini tamamladık. Jandarmada bin 200 hazır arama kurtarma personelimiz var. Polis özel harekata eğitim çalışmalarımız sürüyor. Tunceli bu anlamda bir arama kurtarma okulu olacak. Bu okulun devam etmesi için AFAD ile yaptığımız görüşmelerle arama kurtarma parkuru oluşturacağız. Arama kurtarma faaliyetleri ve eğitim, ilimizde personel değişikli olsa da devam edecek" şeklinde konuştu.
"Riskli alanlar tespit ediliyor"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini kaydeden Tekbıyıkoğlu, "Riskli alanların tespitiyle ilgili öneride bulunduk. Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve merkezde bazı riskli alanlar yani deprem olduğu zaman kesin yıkılacak dediğimiz alanlar belirledik. Bununla ilgili bir dönüşüm planı bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Herhangi bir can kaybı olmadan hasar görür dediğimiz yerlerde bir çalışma içerisindeyiz. Bununla beraber yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan ama bizim altyapısını oluşturduğumuz mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarımız devam ediyor. Bin 206 hektarlık riskli alanda, ilçelerde mikro bölgeleme çalışması devam etmekte. Bunlar imar planlarının yapılması için çok önemli teknik veriler. Belediyelerimizin bu veriler ışığında ruhsatlandırma yapması gerekiyor" diye konuştu.
"Muhtemel depremde ulaşım son derece önemli"
Bir deprem anında kente ulaşımın çok önemli olacağının altını çizen Vali Tekbıyıkoğlu, "İlimiz topografisi itibariyle zor bir coğrafyada bulunuyor. Karayollarımız dar, bağlantı yollarımız virajlı ve zaman zaman heyelanlar yaşanıyor. Bu konuda karayolları ile bir çalışma içerisindeyiz. Bazı yerlerde iyileştirme çalışmaları yapacağız. İlimizin Elazığ ve Erzincan bağlantısı var. Erzincan bağlantısını sağlayan Mutu Köprüsü var o da artık miadını doldurmuş durumda. Ulaştırma Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar sonucu bu köprünün yapımı karar altına alındı. Burası bir kriz anında, depreme müdahale anında lojistik olarak ilimizi kuzey Anadolu'dan da beslenmesi adına çok ama çok önemli" ifadelerini kullandı.
"Deprem öncesi yapılacak çalışmalar çok kıymetli"
Açıklamasının son bölümünde Türkiye'de son zamanlarda yaşanan büyük felaketlerin hepsinin içinde bulunduğuna vurgu yapan Tekbıyıkoğlu, "Elazığ depreminde, Kastamonu'daki sel felaketinde, İzmir depreminde, 6 Şubat depreminde bulundum. Depremin nasıl bir yıkım olduğunu müşahede ettim. Deprem olacağını bilim adamları söylüyor. Deprem gelmeden önce yapılan her şey çok ama çok kıymetli. Plan, proje yapmadan önce yaptığınız fizibilitenin belki kağıt, kalem kadar maliyeti vardır. Ama o binayı yaptırdıktan sonra değiştirmeye kalkarsanız çok fazla maliyeti olur. Bu işin planlama ve icra kısmındayız. Deprem olmadan yapılabilecek her şey düşünüp değerlendirmeye çalışıyoruz. Yüzde 60 vaktimizi buna ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü insan hayatı her şey ama her şeyin üstündedir" dedi.
Tunceli genelinde bin 122 konteyner, hak sahiplerinin yanı sıra evini yaptırmak isteyen vatandaşlar için hazır bulunduruluyor. - TUNCELİ
Son Dakika › Yerel › Tunceli Valisi: Deprem olmadan yapılabilecek her şey düşünülüyor - Son Dakika
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