Vali Tekbıyıkoğlu'na 'empati' ödülü - Son Dakika
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Vali Tekbıyıkoğlu'na 'empati' ödülü

16.06.2022 15:51
Vali Tekbıyıkoğlu'na 'empati' ödülü

Kırıkkale'ye farklı illerden gelen uyuşturucu bağımlısı bireylerin yeniden hayata tutunmasını sağlamak amacıyla hizmete açılan "Huzur Köy" projesine yaptığı yenilikçi uygulamalarla ön plana çıkan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na yılın "empati ödülü" verildi.

Kırıkkale'ye farklı illerden gelen uyuşturucu bağımlısı bireylerin yeniden hayata tutunmasını sağlamak amacıyla hizmete açılan "Huzur Köy" projesine yaptığı yenilikçi uygulamalarla ön plana çıkan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na yılın "empati ödülü" verildi.

2019 yılında Türkiye'de ilk kez Kırıkkale Valiliği tarafından hizmete açılan "Huzur Köy" projesi, birçok ilden gelen uyuşturucu bağımlısı bireyin yeniden hayata tutunmasını sağlıyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yaptığı yenilikçi uygulamalar sayesinde çok sayıda uyuşturucu bağımlısı bireyin tedavi edilmesine öncü oldu.

Sivil toplum kuruluşlarını ve kamu kurumları ile birlikte yaptığı ortak faaliyetlerle ne çıkan Vali Tekbıyıkoğlu, 2022 yılının "empati ödülü"ne layık görüldü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) iş birliği ile gerçekleştirilen 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde, Vali Tekbıyıkoğlu adına ödülü İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş aldı.

Uluslararası kongreye, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, Rektörü Hanife Öztürk Akkartal, İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, Türk PDR Derneği Kırıkkale İl Başkanı Volkan Kutluca, protokol üyeleri ve yaklaşık 500 akademik personel ve öğrencinin katıldı. - KIRIKKALE

Vali Tekbıyıkoğlu'na 'empati' ödülü
Vali Tekbıyıkoğlu'na 'empati' ödülü

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Tekbıyıkoğlu'na 'empati' ödülü - Son Dakika

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