Vali Toraman'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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Vali Toraman'dan 15 Temmuz mesajı

Vali Toraman\'dan 15 Temmuz mesajı
15.07.2026 09:59
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yayımladığı mesajda, FETÖ darbe girişimini milletin iman ve ferasetiyle bertaraf ettiğini belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Vali Ömer Toraman'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz; milletimizin iman, basiret ve ferasetiyle vatanına, bayrağına ve mukaddesatına kasteden hain FETÖ darbe girişimini bertaraf ettiği, milli iradeye ve devletimizin bekasına sahip çıktığı tarihi bir demokrasi destanıdır. O gece aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatan sevgisinden ve milli iradeye olan sarsılmaz bağlılığından aldığı güçle hain darbe girişimine karşı kararlılıkla durmuş, birlik ve beraberlik içinde devletimizin bekasını, istiklalini ve istikbalini koruyarak tüm dünyaya örnek bir duruş sergilemiştir" ifadelerini kullandı.

Toraman sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bizlere düşen görev; birlik ve beraberliğimizi korumak, kardeşliğimizi güçlendirmek ve milli iradeye daima sahip çıkmaktır. Bu vesileyle vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Demokrasimize sahip çıkan tüm kıymetli Çanakkaleli hemşehrilerimi en derin saygılarımla selamlıyorum. Rabbim, devletimizi ve milletimizi her türlü tehdide karşı korusun; birliğimizi daim eylesin." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Toraman'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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