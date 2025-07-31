Vali Toraman\'dan Gökçeada Kaymakamı Acar\'a Ziyaret

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, göreve başlayan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Osman Acar, 28 Mayıs 2025 tarihli ve 32913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları doğrultusunda Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine kaymakam olarak atandı. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman Gökçeada Kaymakamlığını ziyaret ederek göreve başlayan Kaymakam Ömer Acar'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Torman ziyarette, Kaymakam Acar'dan ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - ÇANAKKALE