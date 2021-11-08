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Vali Tutulmaz'dan emniyet kemeri çağrısı - Son Dakika

Vali Tutulmaz'dan emniyet kemeri çağrısı

08.11.2021 13:40
Vali Tutulmaz'dan emniyet kemeri çağrısı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, emniyet kemerini ilgili çıkardıkları 'Bir Hareketine Bakar' adlı proje hakkında bilgiler verdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, emniyet kemerini ilgili çıkardıkları 'Bir Hareketine Bakar' adlı proje hakkında bilgiler verdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Emniyet kemeri kullanmaya yönelik farkındalık oluşturmak için proje başlatıldı. Sizlerden de bu konuyla ilgili destek bekliyoruz. Yaralamalı kazalarda yüzde 60 koruyucu olduğu sabit görüyoruz" dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Trafikle ilgili çok ciddi kampanyalar yürütüyoruz. Bu kampanyalarda sizlerin önemli bir rolü var. Bugün itibariyle ikinci aşamasına geçtiğimiz 'Bir hareketine bakar' logosu ile kampanyamız var. Bu kampanya geçen hafta bir harekete bakar şeklindeydi. Belirsiz şekilde merak uyandırmaya şeklindeydi. Bugünde kemer kullanmaya yönelik farkındalık oluşturmak için proje başlattık. Sizlerden de bu konuyla ilgili destek bekliyoruz. Yaralamalı kazalarda yüzde 60 koruyucu olduğu sabit görüyoruz. Sizleri de bu kampanyanın bir parçası olmaya davet ediyorum. Sosyal medya da haberlerinizde bu kampanyaya destek verin." - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz'dan emniyet kemeri çağrısı

Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tutulmaz'dan emniyet kemeri çağrısı - Son Dakika


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