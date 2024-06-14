Vali Ünlü'den dolu zararına maruz kalan çiftçileri dinledi

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Ziyaret ve inceleme programı kapsamında Alaşehir ilçesine giden Vali Enver Ünlü, önceki günlerde meydana gelen fırtına ve dolu yağışı nedeniyle tarım ürünleri zarar gören Killik Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme programı kapsamında Alaşehir ilçesine giden Vali Enver Ünlü, ilçede çeşitli temaslarda bulunup, projeler ve sorunlar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Vali Enver Ünlü, Alaşehir ziyaretine ilk olarak Alaşehir Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek başladı. Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Ünlü, ilçenin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. İlçedeki çalışmalar, yatırımlar ve projeler hakkında Vali Ünlü'ye bilgi veren Kaymakam Güngör, ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tarımı hakkında Vali Ünlü'ye bilgi verdi.

Vali Ünlü, Alaşehir Kaymakamlığı ziyaretinde kaymakamlık binasında yer alan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Merkezde çalışan doktor ve sağlık çalışanları ile sohbet eden Vali Ünlü, tedavi için gelen hastalara acil şifalar diledi.

Alaşehir Belediyesine ziyaret

Vali Enver Ünlü daha sonra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Öküzcüoğlu, belediyenin faaliyetleri ve projeleri hakkında Vali Ünlü'ye bilgi verdi. Belediye ziyareti sonrası esnafı ziyaret eden Vali Ünlü, esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi.

Vali Enver Ünlü, Alaşehir ilçesi ziyaretinde Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Enver Ünlü, Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yapılan jandarma karakol komutanlığı açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Ünlü, karakolun erken güvenlik sağlamada çok büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Vatandaşlarımız sadece şikayetleri olduğunda değil her zaman buraya gelebilirler. Vatandaşlarımızın herhangi bir şüpheli olayda duyarlı olmaları ve emniyet güçlerine şüpheli gördükleri durumları haber vermeleri bizler için önem arz ediyor" dedi.

Vali Ünlü, açılış sonrası karakolu gezerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Yeşilyurt Mahallesini ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya gelen Vali Ünlü, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, "Bugün Yeşilyurt mahallemizde ihtiyacını hissettiğimiz karakol komutanlığımızın açılışını yaptık. Burası büyük ve hareketli bir mahalle. Karakolumuz mahallemizin güvenliği için hizmet verecek. Ayrıca halı saha ve okullarımıza yatımlarımız var. Devletimizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak vatandaşlarımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasında kentte meydana gelen orman yangınlarına değinen Vali Ünlü, "Son zamanlarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Bu havalarda mümkün oldukça dışarıda bulunmayın. Yaşlılarımız, çocuklarımız, tansiyon hastası, kalp hastası olanlar, böbrek hastası olanlar lütfen bu havalarda dışarı çıkmasın. İlimizde bazı bölgelerde çıkan yangınlar hepimizi korkuttu. Ormanlarımız ve bitki örtümüz bizler için değerli. Yangına sebebiyet verecek durumlardan uzak durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dolu mağduru çiftçileri dinledi

Vali Ünlü, önceki günlerde meydana gelen fırtına ve dolu yağışı nedeniyle tarım ürünleri zarar gören Killik Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Vali Ünlü, "Çiftçilerimizin hasar tespit çalışmalarına başlandı. Hem bankalara olan borçlarınızın ertelenmesi hem de TARSİM'den alacağınız ödemelerin çabuklaştırılması noktasında bizzat talimat verildi. Devletimiz elinden gelen her türlü desteği sizlere verecek. Bundan şüpheniz olmasın. Her türlü talebinizi, ihtiyacınızı, sıkıntınızı bizlere ilettiğinizde elimizden geldiğince çare bulmaya, çözüm üretmeye hazırız. Birlik, beraberlik içerisinde karşılıklı anlayış içerisinde bütün sorunlarımızı birlikte, el ele çözme noktasında ümitliyim. Biz büyük milletiz, büyük bir devletiz, güçlü bir devletiz. Bizim milletimiz, çalışkan bir millettir. Bu tür sıkıntılara karşı, göğüs germesini bilen, millettir. İnşallah bunların da üstesinden geliriz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar dolu yağışı sebebiyle tarım ürünlerinde meydana gelen hasar hakkında Vali Ünlü'ye bilgi vererek taleplerini iletti.

Şehit Piyade Onbaşı Evren Kara'nın ailesine ziyaret

Vali Enver Ünlü Alaşehir ilçesini ziyaretinde Şehit Piyade Onbaşı Evren Kara'nın ailesini ziyaret etti. Şehit Piyade Onbaşı Evren Kara'nın ailesi ile yakından ilgilenip sohbet eden Vali Ünlü, "Şehidimizin hatırasını yaşatmak için her zaman ailelerimizin yanındayız. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların uğruna canlarını verdikleri değerleri yaşatmak bizler için en büyük vazifedir" dedi.

Vali Ünlü daha sonra, Şehit Topçu Uzman Çavuş Hüdaverdi Özkan'ın ailesine ziyarette bulundu. Şehidimizin ailesine sabır ve metanet dileyen Vali Ünlü, "Şehidimizin hatırasını yaşatmak ve onun uğruna canını verdiği değerleri korumak bizim görevimiz. Şehitlerimizin emanetleri bizler için kutsaldır." diye konuştu. - MANİSA