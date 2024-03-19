Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, şehit aileleri onuruna iftar programı düzenledi

Yerel

Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü'nün ev sahipliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde vatan için canlarını feda eden şehitlerin aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Manisa Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Garnizon Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Baro Başkanı Av. Ümit Rona, Vali Yardımcıları Nihat Kaynar, Mustafa Yıldız, Aydın Memük, Mustafa Harputlu, Mevlüt Özmen, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ve şehit yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Programda geleneksel kıyafetler giyen görevliler davetlilere şerbet ve macun şekeri ikram ettiler.

Vali Enver Ünlü programda bir konuşma yaparak, "Şehitlik, hem Allah katında hem de milletimizin nazarında çok faziletli bir makamdır. Şehitlerimiz, Allah katında diri olmak faziletine erişirler. Şehit, asil kanını ve canını vatan için feda ederek bu mertebeye erişir. Cennet vatanımızın her bir karışı bu şerefli makama erişen şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet bizim şuurundaki şehitlerimiz, mukaddesat uğrunda canlarını feda ederek bu toprakları bize vatan kılmışlardır. Kahraman şehitlerimizin, bayrakları bayrak yapan, toprağı vatan kılan asil kanları, cennet vatanımızın tapusundaki ebedi mühürdür. Bu azim ve inançla mücadele eden milletimizin tarihi zaferlerle doludur. Türk milleti hiçbir zaman istiklal ve istikbal mücadelesinden taviz vermemiştir. Bugün 109. yıldönümüne eriştiğimiz, imanın imkana galip geldiği Çanakkale Zaferi de Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin mihenk taşlarından biridir. Çanakkale Savaşı yedi düvelin, kahraman milletimizin üzerine geldiği, buna karşılık Türk milletinin de aziz vatanımızın her karışında birlik olup düşmanın hayasızca akınına 'dur' dediği bir varoluş savaşıdır. Bugün, kahraman bir ecdadın evlatları olarak; büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına destek olmak, şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak için milli birlik ve beraberliğimizi daima koruyacak, ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu toprakları bize emanet eden başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna kanını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Program Vali Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü'nün şehit aileleri ile tek tek yakından ilgilenip sohbet etmeleri, hatırlarını sormaları ile sona erdi. - MANİSA