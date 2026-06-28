Vali Varol, Doğanbey'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Vali Varol, Doğanbey'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Vali Varol, Doğanbey\'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
28.06.2026 12:33
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Aydın Valisi Osman Varol, Doğanbey Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Valisi Osman Varol, Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi Karina mevkiinde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Aydın'da göreve başlayan Vali Dr. Osman Varol, il genelindeki ziyaretlerine hafta sonu da devam etti. Aydın'ı daha yakından tanımak ve yapılacak çalışmaları yerinde tespit etmek amacıyla ziyaretlerini sürdüren Vali Varol'un son durağı Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi oldu. Beraberindeki heyetle birlikte Karina mevkiine gelen Vali Varol, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gönül bağımızla hemşehrilerimizle bir araya geldik. Ziyaretimiz sonunda, Karina mevkiinde vatandaş ve esnafımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, vatandaşlarla samimi bir ortamda hasbihal etti. Bölgedeki esnafı da ziyaret eden Valimiz, talep ve önerileri dinleyerek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Varol, Doğanbey'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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