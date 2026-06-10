Vali Varol, İncirliova\'da vatandaşlarla buluştu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, ilçe ziyaretleri kapsamında İncirliova'da bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu. Kaymakamlık, belediye, Aile Destek Merkezi ve İncir Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret eden Vali Varol, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken vatandaşlarla da bir araya geldi.

İncirliova Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Varol'u, Kaymakam İlhan Abay ve kurum müdürleri karşıladı. Kaymakam Abay'dan ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve projeler hakkında brifing alan Varol, vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kaymakamlıktaki programın ardından Kaymakam İlhan Abay ile birlikte Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Varol, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Varol, vatandaşlarla çay içerek görüş alışverişinde bulundu.

Belediye hizmetleri değerlendirildi

Vali Varol, daha sonra İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret etti. Belediye girişinde Başkan Kaya tarafından karşılanan Varol'un ziyaretinde, ilçede yürütülen belediye hizmetleri ve devam eden yatırımlar ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İncirliova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Varol, kursiyerlerin hazırladığı el sanatları ürünlerini inceledi. Tel kırma, örgü çanta ve dekoratif ürün çalışmalarını yakından inceleyen Varol, Aşçı Çıraklığı Kursu'nun uygulamalı eğitim süreci hakkında da bilgi aldı. Merkezin üretim, eğitim ve dayanışmayı bir arada sunarak vatandaşların sosyal ve mesleki gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Varol, kursiyerler ve merkez çalışanlarına başarılar diledi.

Program kapsamında İncir Araştırma Enstitüsü'nü de ziyaret eden Vali Varol, Enstitü Müdürü Mehmet Özkul'dan yürütülen Ar-Ge çalışmaları, laboratuvar faaliyetleri ve üretim projeleri hakkında bilgi aldı. Ar-Ge laboratuvarları, doku kültürü laboratuvarı, gen kaynakları bahçesi, deneme ve araştırma parselleri ile üretim alanlarında incelemelerde bulunan Varol, incir çeşitlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde değerlendirdi. Ziyaretin sonunda enstitü personeliyle birlikte hatıra fidanı diken Vali Varol, geleceğe nefes olacak fidanı toprakla buluşturdu. - AYDIN