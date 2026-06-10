Vali Varol, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Varol, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu

Vali Varol, İncirliova\'da vatandaşlarla buluştu
10.06.2026 22:11  Güncelleme: 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, İncirliova'da kaymakamlık, belediye, Aile Destek Merkezi ve İncir Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, ilçe ziyaretleri kapsamında İncirliova'da bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu. Kaymakamlık, belediye, Aile Destek Merkezi ve İncir Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret eden Vali Varol, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken vatandaşlarla da bir araya geldi.

İncirliova Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Varol'u, Kaymakam İlhan Abay ve kurum müdürleri karşıladı. Kaymakam Abay'dan ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve projeler hakkında brifing alan Varol, vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kaymakamlıktaki programın ardından Kaymakam İlhan Abay ile birlikte Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Varol, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Varol, vatandaşlarla çay içerek görüş alışverişinde bulundu.

Belediye hizmetleri değerlendirildi

Vali Varol, daha sonra İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret etti. Belediye girişinde Başkan Kaya tarafından karşılanan Varol'un ziyaretinde, ilçede yürütülen belediye hizmetleri ve devam eden yatırımlar ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İncirliova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Varol, kursiyerlerin hazırladığı el sanatları ürünlerini inceledi. Tel kırma, örgü çanta ve dekoratif ürün çalışmalarını yakından inceleyen Varol, Aşçı Çıraklığı Kursu'nun uygulamalı eğitim süreci hakkında da bilgi aldı. Merkezin üretim, eğitim ve dayanışmayı bir arada sunarak vatandaşların sosyal ve mesleki gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Varol, kursiyerler ve merkez çalışanlarına başarılar diledi.

Program kapsamında İncir Araştırma Enstitüsü'nü de ziyaret eden Vali Varol, Enstitü Müdürü Mehmet Özkul'dan yürütülen Ar-Ge çalışmaları, laboratuvar faaliyetleri ve üretim projeleri hakkında bilgi aldı. Ar-Ge laboratuvarları, doku kültürü laboratuvarı, gen kaynakları bahçesi, deneme ve araştırma parselleri ile üretim alanlarında incelemelerde bulunan Varol, incir çeşitlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde değerlendirdi. Ziyaretin sonunda enstitü personeliyle birlikte hatıra fidanı diken Vali Varol, geleceğe nefes olacak fidanı toprakla buluşturdu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Valiliği, Yerel Haberler, Kaymakamlık, Osman Varol, İncirliova, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Varol, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşı küçük, suç dosyası devasa Hakkındaki ceza 131 yılı geçti Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Kuzey İrlanda’da sokaklar karıştı Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı! Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran’ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

22:28
İran’dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
22:15
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
21:17
Ne Vedat ne de Guirassy Aziz Yıldırım’dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:50
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı Feryatlarına yürek dayanmaz
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 23:06:48. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Varol, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.