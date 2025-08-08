Vali Varol, Kadınların Emeğini Sergiledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, aile destek merkezinde üretilen ürünlerin sergisini ziyaret etti.

Vali Osman Varol, eşi Funda Varol ile birlikte kadın istihdamının artırılarak kadınların toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destek ve öncülüğünde kurulan Adıyaman Aile Destek Merkezinde üretilen ürünlerin sergisine katıldı.

Stantları gezerek kadınların el emeği göz nuru eserlerini inceleyen Valimiz ve eşi, sergilenen ürünler ile hakkında bilgiler aldı.

Burada konuşan Vali Osman Varol, "Valilik olarak kadın istihdamının artırılarak kadınlarımızın toplumda sosyalleşmeleri amacıyla yürütülen çalışmalara her zaman destek olacağız. Bu kurslara zaman ayırarak katılan ve güzel ürünler ortaya koyan tüm kursiyerlerimizi ve onlara bu imkanları sunan öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN