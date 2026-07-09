Vali Varol Karpuzlu'yu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Varol Karpuzlu'yu Ziyaret Etti

Vali Varol Karpuzlu\'yu Ziyaret Etti
09.07.2026 12:44
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Karpuzlu'da kamu hizmetlerini değerlendirdi, esnafla buluştu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, ilçe programı kapsamında Karpuzlu'yu ziyaret ederek Kaymakamlıkta yürütülen kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı, ardından ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Karpuzlu Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol, Kaymakam Mustafa Bayram ve ilçe kurum amirleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda ilçede sunulan kamu hizmetlerinin mevcut durumu, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda yürütülen faaliyetler ile ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve planlanan yatırımlar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha verimli hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakamlıktaki programın ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Vali Varol, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Varol, ilçenin ekonomik ve ticari hayatına katkı sağlayan işletme sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Varol, Karpuzlu'da yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunurken, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürüldüğünü belirtti. İlçe programı, ziyaret ve incelemelerin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Varol Karpuzlu'yu Ziyaret Etti - Son Dakika

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