Vali Yazıcı: "Esnaf kalkınırsa ülke kalkınır" - Son Dakika
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Vali Yazıcı: "Esnaf kalkınırsa ülke kalkınır"

22.06.2022 11:54
Vali Yazıcı: "Esnaf kalkınırsa ülke kalkınır"

Yeniden Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı seçilen Adlıhan Dere'yi ve yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Şunu çok iyi biliyoruz.

Yeniden Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı seçilen Adlıhan Dere'yi ve yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Şunu çok iyi biliyoruz. Esnaf kalkınırsa ülke kalkınır. Esnafımızın daima yanında ve destekçisiyiz" dedi.

Güven tazeleyerek yeniden Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı seçilen Adlıhan Dere'yi ve yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, yeni yönetimi tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi. Birçok esnaf odası başkanının ve yeni yönetimin hazır bulunduğu ziyarette Vali Yazıcı, yeni yönetimi tebrik ederek planlanan çalışmalar, turizm sezonu ve ekonomik gelişmeler hakkında esnaflarla sohbet etti.

"Başarılı bir seçim dönemi gerçekleştirdik"

Vali Yazıcı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "2022'nin Ocak ayında başlayan seçimlerimizi başarılı bir şekilde tamamladık. Uyum içerisinde bir seçim gerçekleştirdik. Bizleri yalnız bırakmadığınız için esnaf dostu bir vali olduğunuz için çok teşekkür ederim. Göreve geldiğinizden bu yana esnaf ve sanatkarın yanındasınız. Esnafın hamisi, babasısınız. Sizin gibi bir vali ile çalışmaktan onur duyuyoruz. Göreve geldiğiniz günden bu yana Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar bütün esnafımızı dinlediniz. Bu esnaf arkadaşlarımızı çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

"Benim için esnafın her zaman ayrı bir yeri var"

Esnafın her zaman yanında olduğunu ve esnafın kalkınmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı, "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Benim için görev yaptığım bütün illerde esnafın ayrı bir yeri ve önemi var. Şehrin nabzını en iyi tutan kişilerin esnaf olduğunu düşünüyorum. Esnaflarımızla bir araya geldiğimde hangi bölgemizde nasıl bir sıkıntı var, o bölgemizde neler oluyor en iyi esnaflarımız biliyor. İnsanlar sizden alışveriş yaparken derdini sıkıntısını da paylaşıyor. Pandemi dönemini artık geride bıraktık. Bundan sonra inşallah Antalya için hep birlikte çalışmaya ve Antalya'mıza güç katmaya devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

"2016'dan beri Antalya'nın en büyük mezbahasını çalıştırıyoruz"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaretinin ardından AESOB Başkanı Dere ile birlikte Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanlığına seçilen Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı'yı ziyaret eden Vali Yazıcı, başarı dileklerini iletti. Dede mesleğini devam ettirdiğini söyleyen Yardımcı, "Biz Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı bir odayız. 100 kişilik bir üye grubumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2016'dan beri Antalya'nın en büyük mezbahasını çalıştırıyoruz" diye konuştu.

"Rabbim kazançlarını hayırlı ve bereketli eylesin"

Vali Yazıcı ve Adlıhan Dere daha sonra Milli Egemenlik Caddesi esnafını ziyaret ederek sohbet edip, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Esnaflara ve vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Vali Yazıcı, "Antalya'mızın güler yüzlü esnafımızı ziyaret ederek işlerinde başarılar ve bol kazançlar diledik. Esnafımızla sohbet edip sorunlarını ve taleplerini dinledik. İnşallah Antalya'mızı birlikte çok daha güzel yerlere getireceğiz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yazıcı: 'Esnaf kalkınırsa ülke kalkınır' - Son Dakika

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