Vali Yılmaz'dan Başsavcı Deniz'e Ziyaret - Son Dakika
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Vali Yılmaz'dan Başsavcı Deniz'e Ziyaret

Vali Yılmaz\'dan Başsavcı Deniz\'e Ziyaret
10.07.2026 14:41
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Vali Yılmaz, Başsavcı Ferhat Deniz'e yeni görevi için iade-i ziyarette bulundu.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, HSK'nın 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ferhat Deniz'e iade-i ziyarette bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda gerçekleşen ziyarette Vali Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette konuşan Vali Yılmaz, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü'nü de kutlayarak, adaletin tesisine emek veren tüm hukukçuların, hakimlerin, savcıların, avukatların ve hukuk camiasının Dünya Hukuk Günü'nü tebrik etti. Hukukun evrensel ilkelerinin egemen olduğu, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettiği bir gelecek temennisinde bulunan Vali Yılmaz, Eskişehir'de kamu kurumları ile yargı teşkilatı arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonun önemine de vurgu yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz ise nazik iade-i ziyaretinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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