Vali Yılmaz'dan Filenin Sultanları'na Destek

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndan mağlup ayrılmasıyla ilgili olarak, "Canınız sağ olsun efsane sultanlar! Polonya karşısında sahadan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılamamış olsak da son topa kadar ortaya koyduğunuz muazzam mücadele ve asla pes etmeyen ruhunuz her türlü skorun üzerindedir" dedi.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, maçtan 3-2 mağlup ayrıldı ve grupta 2'nci oldu. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bir teselli mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Canınız sağ olsun efsane sultanlar! Bugün tüm hemşehrilerimizle birlikte kalplerimiz yine sizinle attı, her sayınızda heyecanımız sizinle bir oldu. Polonya karşısında sahadan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılamamış olsak da son topa kadar ortaya koyduğunuz muazzam mücadele ve asla pes etmeyen ruhunuz her türlü skorun üzerindedir. Ay-yıldızlı formamızı terinizin son damlasına kadar onurla taşıyan, 86 milyonu tek yürek yapmayı başaran ve Türk kadınının azmini tüm dünyaya kanıtlayan Efsane Sultanlarımız ile ne kadar iftihar etsek azdır. Skor tabelasında ne yazarsa yazsın, sizler bu ülkenin vazgeçilmez gurur kaynağısınız! Hemşehrilerim adına, bizlere bu büyük heyecanı yaşatan, göğsündeki al bayrağın hakkını parkede sonuna kadar veren şanlı sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Bu uzun bir yolculuk ve biliyoruz ki daha kazanılacak çok zafer, yazılacak çok destan var. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da daima yanınızdayız" ifadeleri yer aldı.