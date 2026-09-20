Vali Yılmaz’dan gaziler onuruna yemek programı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kahraman gaziler ve aileleri onuruna bir yemek programı düzenledi.

Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tören sırasında konuşan Vali Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü'nün milletin bağımsızlık sevdası bakımından taşıdığı anlama dikkat çekti. Günün, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinden itibaren şeref günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Gazilerin fedakarlıklarının ödenemeyeceğini belirten Vali Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazilerimiz; Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den Kore ve Kıbrıs'a, terörle mücadeleden 15 Temmuz gecesine kadar uzanan şanlı mücadelenin yaşayan temsilcileridir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bugün vatanımızda hür ve bağımsız yaşıyor, bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındadır. Her bir derdiniz bizim derdimiz, her bir beklentiniz bizim sorumluluğumuzdur."

Gazilere gösterilecek en anlamlı vefanın vatan toprağına, bayrağa, ezana, istiklale, Cumhuriyet'e ve kardeşliğe sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Yılmaz; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı, hayatta olan gazilere ve ailelerine sağlık ve huzur diledi.