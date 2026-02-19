Vali Yılmaz'dan Ramazan Mesajı - Son Dakika
19.02.2026 14:34
Eskişehir Valisi Yılmaz, Ramazan'da birlik, beraberlik ve hoşgörüyü vurguladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Ramazan Ayı sebebi ile yayınladığı mesajda, "Eskişehir'imiz, her zaman olduğu gibi bu mübarek ayda da birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün en güzel örneklerini sergileyecektir" diye kaydetti.

Vali Erdinç Yılmaz, Eskişehir Valiliğinin resmi sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda, "Kıymetli Eskişehirliler, değerli hemşehrilerim; gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket getiren, yardımlaşma ve dayanışma iklimi Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin ramazan ayını huzur ve güven içinde idrak etmeniz için gıda denetiminden güvenliğe her türlü tedbiri aldık. Eskişehir'imiz, her zaman olduğu gibi bu mübarek ayda da birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün en güzel örneklerini sergileyecektir. İftar sofralarımızda sadece ekmeğimizi değil, sevgimizi ve kardeşliğimizi de paylaşacağız. Bu mübarek ayın hanelerimize bereket, şehrimize huzur, milletimize, İslam alemine ve insanlığa barış ve hayırlar getirmesini diliyorum. İhtiyaç sahiplerini unutmadığımız, komşuluk hukukunu gözettiğimiz bir Ramazan geçirmeyi diliyor; hepinizin Ramazan Bayramı'na sağlıkla kavuşmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar Eskişehir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

