Vali Yılmaz'dan Son İstek Gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

Vali Yılmaz'dan Son İstek Gerçekleşti

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Osmaniye'de konteyner kente yerleşen 72 yaşındaki Gülderen Çetin'in son isteği Vali Yılmaz tarafından yerine getirildi.

07.11.2024 14:17
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Konteyner kentte yaşayan yaşlı kadını son isteğini, Vali Yılmaz gerçekleştirdi

OSMANİYE - Osmaniye'de zor şartlar altında çadırda yaşarken 1 yıl önce konteyner kente yerleştirilen 72 yaşındaki Gülderen Çetin'i, son isteğini Vali Erdinç Yılmaz gerçekleştirdi.

Osmaniye'nin Çardak köyünde 1 yıl önce 72 yaşındaki Gülderen Çetin'in zor şartlar altında çadırda yaşadığını öğrenen Vali Erdinç Yılmaz, ilgili kurumlara talimat vererek, Çetin'in konteyner kente yerleştirilmesini sağladı. Konteynere yerleşen Gülderen Çetin, video çekerek Vali Erdinç Yılmaz'a teşekkür edip, kendisini görmeyi çok istediğini bildirdi. Bunun üzerine Vali Yılmaz, Gülderen Çetin'i ziyaret etti. Ziyarette Çetin'in Vali Erdinç Yılmaz'a benim sizden isteğim beni kimsesizler mezarlığına koymayın sözüne karşılık Vali Yılmaz ben hep senin yanında olacağım dedi. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdurrahman Sefa Akkoyunluyer aldı

Vali Erdinç Yılmaz'ın ziyaretinden çok mutlu olduğunu söyleyen Gülderen Çetin, "Beni o çadırdan kurtardı Sayın Valim, Allah bin kere razı olsun. Valim bambaşka bir insan,gerçekten hepimizin babası, abisi oldu. Hepimize destek oldu. Valim bana söz verdi, bana sahip çıkacak."diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Gülderen Teyzem beni görmek istemiş, dünya gözüyle bir görebilir miyim demiş. Ben de Gülderen Teyzemin isteğini kırmadım, bugün yanına geldim. Bana çok güzel dualar etmiş. Biz,Gülderen Teyzemin duasınıaldığımız için çok mutluyuz. Hep yanındayız. Artık yanında hep biz varız."dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz'dan Son İstek Gerçekleşti - Son Dakika

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