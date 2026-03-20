Vali Yılmaz'dan Trafik Kontrol Noktalarına Ziyaret

ESKİŞEHİR Valisi Erdinç Yılmaz, polis ve jandarma ekiplerini görev yaptıkları trafik kontrol noktalarında ziyaret etti. Şehirlerarası yolculuk yapan sürücü ve ailelerinin bayramını da kutlayan Yılmaz, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Eskişehir-Kütahya karayolundaki polis uygulama noktası ile jandarma denetimindeki Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Seyitgazi uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Personelin bayramını kutlayan Yılmaz, ekiplerin trafik kontrol uygulamasına da katıldı. Sürücüler ve aileleri ile de bayramlaşan Yılmaz, trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak hediye de verdi.

Bayram tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerinin 3 sabit, 43 şok kontrol noktasında 3 bin 55 personel, bin 710 trafik personeli, 926 araç ve 10 dron ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Yılmaz, jandarma ekiplerinin ise 1 sabit, 59 şok kontrol noktasında bin 431 personelin katılımıyla sahada olduklarını ifade etti. Vali Yılmaz, "Bugün bayramın birinci günü, kurumlarımızla bayramlaşıyoruz. Yine kurumlarımızla ve çalıştıkları sahada bayramlaşıyoruz. Emniyetimizin Kütahya yolundaki uygulama noktasında görevli personellerimizle ve seyahat eden vatandaşlarımızla bayramlaştık. Seyahate çıkan hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza diyoruz ki; 'Bayram sensiz olmaz. Dikkat edelim, trafik kurallarına lütfen uyalım'. Bizler Eskişehir olarak emniyetimiz, jandarmamız ve tüm kurumlarımızla sahadayız. Tek amacımız, tek hedefimiz, bütün hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde bir bayram geçirmelerini sağlamaktır. Bir kez daha tüm hemşehrilerimin, vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin bayramını kutluyorum. Seyahate çıkan bütün vatandaşlarımıza kazasız, belasız, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,