Vali Yılmaz: "Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcudur" - Son Dakika

Rize'nin Ardeşen ilçesinde uygulama sırasında şüpheli bir aracın çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Ali Tıraş'ın ailesini ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, şehitlerin hatırlarını yaşatmanın hepimizin boynunun borcu olduğunu ifade etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Rize Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken uygulama esnasında şüpheli bir aracın çarpması sonucu 08 Kasım 1995 tarihinde şehit düşen polis memuru Ali Tıraş'ın ailesini ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun'un da yer aldığı ziyarette konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Şehit ailelerine kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Vali Yılmaz, "Aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Kapımız, gönlümüz şehitlerimizin ailelerine her daim açıktır. Şehidimize, Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Şehit Ali Tıraş'ın anısına okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehidin ailesine Vali Erdinç Yılmaz tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. - OSMANİYE