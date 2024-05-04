Vali Yılmaz, şiddetli yağıştan zarar gören mahalle ve köylerde inceleme yaptı - Son Dakika
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Vali Yılmaz, şiddetli yağıştan zarar gören mahalle ve köylerde inceleme yaptı

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şiddetli yağıştan zarar gören bölgelerde inceleme yaptı. Yağışlar sonucunda cadde ve sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerleri su bastı. Vali Yılmaz, zarar gören vatandaşlarla görüşüp taleplerini dinledi.

04.05.2024 15:18
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Vali Yılmaz, şiddetli yağıştan zarar gören mahalle ve köylerde inceleme yaptı

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şiddetli yağıştan zarar gören bölgelerde inceleme yaptı.

Osmaniye'de Perşembe günü başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağışlarda cadde ve sokaklar suyla doldu. Araç sürücüleri, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağmur suları rögarlardan taşarken, bazı ev ve iş yerleri de su bastı. AFAD ve itfaiye ekipleri, su tahliyeleri için yoğun çaba harcadı. Gündüz saatlerinde de yağışlar ara ara devam ederken, Vali Erdinç Yılmaz yağıştan en çok zarar gören merkez Ahmet Yesevi Mahallesi ile Çardak ve Dereli köylerinde incelemelerde bulundu.

Vali Erdinç Yılmaz, yağmurdan işyerleri ya da evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü. Vali Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini ilettiği vatandaşların taleplerini dinleyip ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi. Vatandaşlar ise Vali Yılmaz'a taleplerini dinlediği için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz, şiddetli yağıştan zarar gören mahalle ve köylerde inceleme yaptı - Son Dakika

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