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Van Büyükşehir Belediyesi 24 saat içerisinde 9 bin ton kar şehir dışına taşıdı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi 24 saat içerisinde 9 bin ton kar şehir dışına taşıdı

19.01.2022 12:06

- Van Büyükşehir Belediyesi 24 saat içerisinde 9 bin ton kar şehir dışına taşıdı Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 24 saat içerisinde 600 kamyon ile toplam 9 bin ton kar şehir dışına taşıdı.

- Van Büyükşehir Belediyesi 24 saat içerisinde 9 bin ton kar şehir dışına taşıdı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 24 saat içerisinde 600 kamyon ile toplam 9 bin ton kar şehir dışına taşıdı.

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyeler, kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Van merkezde sorumluluk alanlarındaki tüm cadde ve yolları temizliyoruz. Ekipler, 24 saat içinde 600 kamyonla 9 bin ton kar şehir dışına taşırken, 582 yerleşim yeri yolunu da yeniden ulaşıma açtı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 13 şantiyede 150 araç, 600 personelle 7/24 esasına göre ekiplerin çalıştığını söyledi. Bin 150 yerleşim yerinin yolunu açmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Bilmez, "Şu an itibarı ile de kapalı yerleşim alanımız 80 civarında. Onlarda çığ riski olduğu için giremediğimiz alanlar. Ana arterleri mümkün mertebe açık tutmaya çalışıyoruz ama çığ riski olan yerlerde tedbirli davranmak zorundayız. Çünkü 2 yıl önce çok acı bir olay yaşadık. O olayların bir daha yaşanmaması için can güvenliğini önemsiyoruz. Risk olan yerlere girmemeye çalışıyoruz" dedi

"Karla mücadelede 7/24 saat esasına göre çalışıyoruz"

Sadece yol biriminde çalışan değil, şehir merkezindeki ana arterleri açık tutabilmek için sokakta görevlendirilebilecekleri itfaiye, park bahçelerde olsun diğer birimlerdeki personeli merkeze görevlendirdiklerini ifade eden Vali Bilmez, "Mümkün mertebe şehrin ana arterleri kapalı kalmaması için çaba gösteriyoruz. Biliyorsunuz ana arterler büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. Yan yollar ve sokaklar ise ilçe belediyelerinin sorumluluğunda. Biz ilçe belediyeleri ile bu işi de koordine ettik. Belli yolları biz açıyor, belli yolları da onlar açıyor. Önceliğimizi ana arterlere veriyoruz sonra fırsat buldukça tali yollara geçiyoruz. Bir mahallede ana yol kapalı iken diğer mahallede ara sokaklara girme şansımız maalesef olmuyor. Ama bizim mümkün mertebe en seri şekilde hayatı olumsuz etkilemeyecek şekilde 7/24 saat esasına göre çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile de uyum içinde. Her ilçe belediyesi ile de protokol yapmışız. Büyükşehir, ilçe belediye sorumluk alanı ayrımı yapmadan aramızdaki programa göre, planlamaya göre yol açmaya çalışıyoruz. Onun için park bahçelerden de personel görevlendiriyor, temizlik işlerinde çalışan personeli de yol açma kısmına görevlendiriyoruz" diye konuştu.

"Yol kenarına park edilen araçlar işimiz oldukça zorlaştırıyor"

Sağolsun vatandaşın da ekiplere yardımcı olduğunu ifade eden Vali Bilmez, "Merkezdeki karları şehir dışına taşıyoruz. Biz karla mücadele ederken vatandaşımızın çoğu özellikle İpekyolu merkezde araçlar yol kenarına park edilmekte. Bu bizim işimiz oldukça zorlaştırıyor. Araç sahiplerine ulaşmak çok mümkün olmuyor. Onun için caddeyi bazen tamamı ile steril hale getiriyoruz. Kimseyi sokmamaya çalışıyoruz ki temizlik yapabilirim. Kar yağışında ben bütün şehir merkezini gezdim. Yolu temizlemişiz ama araçlar park ettiği için aradaki karları alamıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle karla mücadele yaparken caddelerin, sokakların boşaltılması. Biz temizledikten sonra tekrar araçlarının park etmelerini özellikle bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi 24 saat içerisinde 9 bin ton kar şehir dışına taşıdı
Van Büyükşehir Belediyesi 24 saat içerisinde 9 bin ton kar şehir dışına taşıdı
Van Büyükşehir Belediyesi 24 saat içerisinde 9 bin ton kar şehir dışına taşıdı

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Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi 24 saat içerisinde 9 bin ton kar şehir dışına taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi 24 saat içerisinde 9 bin ton kar şehir dışına taşıdı - Son Dakika
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