Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında

23.05.2022 10:14
Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara medikal malzeme yardımı yaparken, görme engelli vatandaşlar için de Braille alfabesi kitapçığı hazırladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara medikal malzeme yardımı yaparken, görme engelli vatandaşlar için de Braille alfabesi kitapçığı hazırladı.

Her şartta engelli vatandaşların yanında olan Van Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce tespitleri yapılan 2 aileye medikal malzeme yardımı yapılırken, görme engelli vatandaşlar için de Braille alfabesiyle hazırlanan Van Kültür ve Turizm Tanıtım kitapçığı verildi. Akciğer rahatsızlığı olan 3 yaşındaki Meryem Nur Aslan'a pediatrik oksimetre cihazı hediye edilirken, 21 yaşındaki yürüme ve zihinsel engelli Kezban Alkan'a ise yüksek yoğunluklu yürüyüş moldu ayak bileği ortezi (AFO) hediye edildi.

Görme engelli vatandaşlar için de örnek bir çalışmaya imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, Braille alfabesiyle hazırladığı Van İli Kültür ve Turizm Tanıtım kitapçığını kentte bulunan 6 Nokta Körler Derneği Başkan ve üyelerine hediye etti. 300 adet basımı yapılan kitapçıktan ayrıca 81 il valiliği, belediyeler ve kamu kurumlarına da gönderildi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında
Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında
Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında
Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında
Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında - Son Dakika


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