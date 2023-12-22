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Van Büyükşehir Belediyesi 'İhlas ve Samimiyet' konulu söyleşi düzenledi - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi 'İhlas ve Samimiyet' konulu söyleşi düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi' kapsamında 'İhlas ve Samimiyet' konulu bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi ve ihlas ve samimiyet konularında bilgiler paylaşıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi \'İhlas ve Samimiyet\' konulu söyleşi düzenledi
22.12.2023 - 16:40,
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından "İhlas ve Samimiyet" konulu söyleşi düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi' devam ediyor. 50 bin kadını sinema, tiyatro ve söyleşilerle buluşturan proje kapsamında "İhlas ve Samimiyet" konulu bir söyleşi düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Tuşba İlçe Müftülüğünde görevli Kur'an kursu öğreticisi Fatma Çakar tarafından verilen söyleşide; ihlas ve samimiyet, ihlasın kelime anlamı ve samimiyetin önemi gibi konularda bilgiler verildi.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, projeye öncülük eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür ederek, kadınların projeye olan ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Aile destek merkezlerindeki kadın kursiyerlerin de katıldığı söyleşi programı sonunda Gazzeliler için dua edildi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi 'İhlas ve Samimiyet' konulu söyleşi düzenledi - Son Dakika
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