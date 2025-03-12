Van Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele İçin İlaçlama Çalışmalarına Başladı

Van Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele startını verdi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı birçok noktada ilaçlama çalışması başlattı.

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına başladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent zararlılarının yuvalandıkları gölet, bataklık, sazlık ve kanalizasyon gibi alanlarda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Halk sağlığını koruma ve vektör kaynaklı hastalıkların önüne geçmek amacıyla sivrisinek, karasinek ve diğer hastalık yayıcı vektörlerle etkin mücadele eden ilaçlama ekipleri, bu yıl 27 araç ve 50 personelle yürütülecek ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyolojik ilaçlar kullanılıyor.

Larva ve yetişkin vektör popülasyonları kontrol altına almayı hedefleyen ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların yıl boyunca titizlikle devam edeceğini duyurdu.