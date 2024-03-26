Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, büyükşehir belediyesi tarafından yeni alınan araçları hizmete aldı.
Büyükşehir belediyesi, hizmet kalitesi ve kapasitesini artırmak için 13 yeni araç daha aldı. Üç tanesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne görevlendirilen araçları inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, araçların kentteki hizmet kalitesini artıracağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal yerleşkesinde sergilenen 1 adet engelli taşıma aracı, 3 adet farklı özelliklerde basınç, kanal açma, vakum aracı, 3 hayvan toplama ve 1 adet hayvan besleme aracı ile 5 adet cenaze aracını inceleyen Vali Ozan Balcı, araçların özellikleri hakkında bilgi aldı.
Burada konuşan Vali Ozan Balcı, "Bizim temel felsefemiz Van'ın imar, ihya ve inşa edilmesi. Vanlı hemşehrilerimizin huzur ve esenliğine katkı sağlamak. Şehri gelecek nesillere hazırlamaktır. Vatandaşlarımızın hizmeti için araç parkımızı güçlendiriyoruz. Ancak insana yapılan hizmetin dışında mahlukata da hizmet ediyoruz. Bu anlamda Van Sahipsiz Hayvanlar Birliğini (VASHAB) kurduk. Van'daki belediyeler meclis kararı alarak kesinleşen bütçelerinin yüzde birini VASHAB'a aktarıyor. Hayvanları da yalnız bırakmıyoruz. Çünkü onlarla birlikte yaşıyoruz. VASKİ'ye aldığımız araçlar dışında sahipsiz hayvanlar için mama aracı, hayvan toplama aracı ve tedavi bakım araçları aldık. Ekiplerimiz de bu konuda çok iyi çalışıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Programa Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, büyükşehir belediyesinin ilgili daire başkanları ve kurum personelleri katıldı. - VAN
Son Dakika › Yerel › Van Büyükşehir Belediyesi Yeni Araçları Hizmete Aldı - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde 'tutum belgesini' açıkladı. Belgede, KESK'in emekten yana, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan, özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılanmayı savunduğu belirtildi. Ayrıca, toplumsal yararı esas alan adaylara oy verilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Türkiye'nin kaybetmesi halinde ekonomide kriz yaşanacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'deki törende Avrupa Birliği'ni ağır ithamlarla suçladı. Orban, Brüksel'i işgalci imparatorluklara benzetti ve Macaristan'ın bağımsızlığını korumak için Brüksel'i ele geçirmekten başka çareleri kalmadığını söyledi. Orban'ın Brüksel'e karşı saldırılarının dozunu arttırmasının nedenleri arasında yaklaşan seçimler ve Brüksel'in Macaristan'a karşı yaptırım paketleri hazırladığı haberleri yer alıyor.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladı. Yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?