Van Büyükşehir Belediyesi Yeni Araçları Hizmete Aldı

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, büyükşehir belediyesi tarafından yeni alınan araçları hizmete aldı.

Büyükşehir belediyesi, hizmet kalitesi ve kapasitesini artırmak için 13 yeni araç daha aldı. Üç tanesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne görevlendirilen araçları inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, araçların kentteki hizmet kalitesini artıracağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal yerleşkesinde sergilenen 1 adet engelli taşıma aracı, 3 adet farklı özelliklerde basınç, kanal açma, vakum aracı, 3 hayvan toplama ve 1 adet hayvan besleme aracı ile 5 adet cenaze aracını inceleyen Vali Ozan Balcı, araçların özellikleri hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Vali Ozan Balcı, "Bizim temel felsefemiz Van'ın imar, ihya ve inşa edilmesi. Vanlı hemşehrilerimizin huzur ve esenliğine katkı sağlamak. Şehri gelecek nesillere hazırlamaktır. Vatandaşlarımızın hizmeti için araç parkımızı güçlendiriyoruz. Ancak insana yapılan hizmetin dışında mahlukata da hizmet ediyoruz. Bu anlamda Van Sahipsiz Hayvanlar Birliğini (VASHAB) kurduk. Van'daki belediyeler meclis kararı alarak kesinleşen bütçelerinin yüzde birini VASHAB'a aktarıyor. Hayvanları da yalnız bırakmıyoruz. Çünkü onlarla birlikte yaşıyoruz. VASKİ'ye aldığımız araçlar dışında sahipsiz hayvanlar için mama aracı, hayvan toplama aracı ve tedavi bakım araçları aldık. Ekiplerimiz de bu konuda çok iyi çalışıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, büyükşehir belediyesinin ilgili daire başkanları ve kurum personelleri katıldı. - VAN