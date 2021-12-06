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Van Büyükşehir Belediyesinin doğa yürüyüşü Amik parkuru ile devam etti - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin doğa yürüyüşü Amik parkuru ile devam etti

06.12.2021 19:38

- Van Büyükşehir Belediyesinin doğa yürüyüşü Amik parkuru ile devam etti Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında 450 kişilik bir grupla Adır Çeşmesi'nden Amik Kalesi'ne yürüyüş düzenledi.

- Van Büyükşehir Belediyesinin doğa yürüyüşü Amik parkuru ile devam etti

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında 450 kişilik bir grupla Adır Çeşmesi'nden Amik Kalesi'ne yürüyüş düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler yoğun katılımla devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi ve gündelik hayatın koşturmacasından yorulup, strese, kent yaşamına ara vermek isteyenler için kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Van Gölü'nün eşsiz doğası, tarihi Adır Çeşmesi ve Amik Kalesi'ne düzenlenen doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen doğa gezisi ve fotoğraf etkinliği doğaseverlerden yoğun ilgi görürken yamaç paraşütü renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait araçlarla ücretsiz olarak Yaylıyaka Mahallesi'nde bulunan Adır Çeşmesi'ne gelen 450 doğasever, buradaki ikramların ardından hazırlıklarını tamamlayarak, 6 kilometrelik yürüyüş parkuruna başladı. Yürüyüş etkinliği ve gezi programı yaklaşık 5 saat sürdü. Yürüyüş etkinliği tamamlanması ardından katılımcılara Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca sıcak çorba ve semaver çayı da ikram edildi.

Etkinliğe katılan doğasever Şilan Aykut, "Van Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu etkinliği çok beğendim. Biz gençler için çok iyi bir etkinlik. Şu an geldiğimiz yerler önceden bize bildiriliyor. Böyle etkinliklerin sürekli yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenci olduğunu belirten İremnur Suçin ise "Buraya Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda geldik. Bizim böyle etkinlikler yapma imkanımız olmayabiliyor. Bunun için Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yürüyüş çöp toplama etkinliği ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Van Büyükşehir Belediyesinin doğa yürüyüşü Amik parkuru ile devam etti
Van Büyükşehir Belediyesinin doğa yürüyüşü Amik parkuru ile devam etti
Van Büyükşehir Belediyesinin doğa yürüyüşü Amik parkuru ile devam etti
Van Büyükşehir Belediyesinin doğa yürüyüşü Amik parkuru ile devam etti

Büyükşehir Belediyesi, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesinin doğa yürüyüşü Amik parkuru ile devam etti - Son Dakika


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