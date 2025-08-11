Van Büyükşehir Belediyespor\'dan Çocuklara Unutulmaz Bir Gün

Van Büyükşehir Belediye spor Kulübü, yaz spor okullarında eğitim gören çocuklara keyifli ve unutulmaz bir gün yaşattı.

Yaz tatilinde çocukların sporla vakitlerini geçirmesi amacıyla 9 farklı branşta ücretsiz yaz spor okulları açan Van Büyükşehir Belediyespor, sporun yanında farklı etkinliklerle de çocuklara keyifli zaman yaşatıyor. Bu doğrultuda futbol branşında ücretsiz yaz kursu gören yaklaşık 60 öğrenci, antrenörlerinin koordinesinde Hacıbekir Kültür Merkezine getirildi. Burada uçan balon gösterileri ve ilginç illüzyon numaralarını izleyen çocuklar, neşeli anlar yaşadı. Çocuklar, etkinliğe kahkahalarla eşlik ederken, bazı gösterilerde de sahnede yer aldı.

Etkinliğin sonunda, çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. - VAN