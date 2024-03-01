Van Çatak Kaymakamı, mahalle ziyaretleriyle hızlı çözümler üretiyor

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, ilçedeki her mahallenin ihtiyaçlarını planlayarak hızlı çözümler üretmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.
Kaymakam Sakarya, mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek için ilgili kurum amirleri ile birlikte Büyükağaç Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı İdris Ertem'den mahallenin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Sakarya, daha sonra mahalle halkının sorunlarını da dinledi. İlçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de çalışmalara son sürat devam ettiklerini ifade eden Kaymakam Sakarya, "Kamu hizmetlerini tüm mahallelerimize etkin şekilde ulaştırmak ve halkımızın sorunlarını yerinde görerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak için mahalle ziyaretleri düzenliyoruz. Her hafta farklı bir mahallemizi ziyaret ederek mahalle halkımızın taleplerini dinliyor ve hızlı çözümler üretiyoruz. Bu hafta da kaymakamlık ve kurum amirlerimiz ile birlikte Büyükağaç Mahallesi'ni ziyaret ettik. İlçemizdeki her mahallemizin ihtiyaçlarını planlayarak hızlı çözümler üretmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha sonra mahallede faaliyet gösteren Kur'an kursunu ziyaret eden Kaymakam Sakarya, kursun ihtiyaçları ve talepleri hakkında ilçe müftüsü ve mahalle imamından bilgi aldı.
Ardından Büyükağaç İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek sınıfları tek tek gezen Kaymakam Sakarya, öğrenciler ile yakından ilgilendi. Öğretmen ve öğrencilerin istek ve taleplerini dinledikten sonra Büyükağaç Jandarma Karakolunu da ziyaret ederek İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik'ten bölgenin asayiş ve güvenliği hakkından bilgi alan Kaymakam Sakarya, ardından mahalleden ayrıldı. - VAN
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