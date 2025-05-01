Van'da 1 Mayıs Coşkusu

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce emekçi ve yurttaşın katılımıyla Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitingle kutlandı. "Biz Kazanacağız" sloganıyla gerçekleştirilenkutlamaya Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Van- Hakkari Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ve çok sayıda siyasi parti, sendika ve STK katıldı.

Sabah saatlerinde bir araya gelen kitle, "KHK'lar gidecek, biz kalacağız" ve "Emek bizim, söz bizim" sloganları eşliğinde Musa Anter Parkı'na yürüyüş düzenledi.

Tertip Komitesi adına konuşan Engin Işık, ülkedeki yüksek işsizlik, iş cinayetleri ve ekonomik eşitsizliklere dikkat çekerek, "Ekonomide rekorlar üzerine rekorlar kırıyoruz. İşsizlik rekoru, iş cinayetleri rekoru, kadın cinayetleri rekoru, çocuk işçilik rekoru, işsiz sayısı neredeyse milyonların çok üzerinde. Her 5 kişiden 1'i işsiz. Her 3 kadından 1'i işsiz. İşsizlik almış başını gidiyor. Ülkeyi yönetenler ülke benimdir zannedenler tek bir kişinin etrafında çömelmiş tek bir kişinin işiyle uğraşıyor. İşsizlik fonları işçilere değil patronlara gidiyor, 6 Şubat depremlerinde toplanan yardımların nerede olduğu bile belli değil" dedi.

Zeydan: "Kayyumlar gidecek, halkın iradesi kazanacak"

Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, barış sürecine ve halk iradesine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Emek sömürüsüne karşı her zaman emekçilerle birlikte barış ve özgürlük mücadelemizi büyüttük. Yoksulluğa, açlığa, göçe, mahkum edilmiş halkımızla omuz omuza bu sömürü düzenine karşı her zaman emeğin, barışın, birlikte onurlu özgür yaşamın mücadelesini verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.

Bu başlatılan süreç, hem Kürt halkına hem Türk halkına hem emekçilere hem işçilere hem kadınlara hem gençlere birlikte kazandıracak bir süreçtir. Beklentimiz herkesin bu sürece ciddiyetle yaklaşması ve barışa giden yolu herkesin emekleriyle aydınlatması, bunun için de öncelikle umut hakkının sağlanması, hasta tutsakların ve siyasi tutsakların bir an önce serbest bırakılması, KHK ile işlerinden atılan yıllardır mağdur edilen, açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen yoldaşlarımızın mahkeme kararlarıyla yeniden görevlerine dönmelerini sağlamaları ve bu kayyum gasplarına son vermeleridir. Bu halk, emeğin, barışın ve özgür yaşamın yanındadır. Kayyum atamaları, halkın iradesine darbedir. Bu halk iradesini kimseye teslim etmez, tarih 14-0'ı yazdı, bu başarıyı kimse gölgeleyemez."

KESK MYK Üyesi Koyun: "Sermayeye köle olmayacağız"

KESK MYK Üyesi Döne Gevher Koyun da emekçilerin haklarının yok sayıldığını belirterek, "30 milyonu aşkın vatandaşımızın oy kullanarak seçtiği başkanlar, eş başkanlar, seçilmişler AKP iktidarı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyum atanıyor. Seçme ve seçilme hakkımız gasp ediliyor. Yaşamın tüm alanlarını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Sermayenin çıkarlarını gözetenler denetimsizlik ve cezasızlıkla yaşamlarımızı hiçe sayıyor. Seçilmişler görevden alınıyor, iş cinayetleri katliam boyutuna ulaştı. 2024'te en az bin 897 işçi yaşamını yitirdi. Bizim alın terimizi çalanlar bilsin ki, bu düzeni değiştireceğiz. Sermayeye köle olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Uçar: "Savaş politikaları halkı açlığa mahküm ediyor"

DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar da konuşmasında savaş ve güvenlik politikalarının emekçilerin yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek, "22 bin lira asgari ücretle geçinme dersi veriyorlar ama bu ücret açlık sınırının bile altında. Savunma sanayiye yatırım yapan iktidar, üreticiyi, çiftçiyi yok sayıyor. Bu savaş politikaları, işçinin cebinden çalıyor" dedi.

Uçar, ayrıca Abdullah Öcalan'ın barış çağrısına atıfta bulunarak, gençlik meclisinin pankartının alana alınmamasını eleştirdi. "Sayın Öcalan'ın resmi alınmadı ama onun mücadelesi halkın yüreğinde her zaman var oldu, var olmaya da devam edecek" dedi.

1 Mayıs mitingi konuşmaların ardından halaylarla sona erdi.