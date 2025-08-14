Van'da 45 Bin Öğrenci Kur'an Öğrendi - Son Dakika
Van'da 45 Bin Öğrenci Kur'an Öğrendi

14.08.2025 17:01
Van'da yaz Kur'an kurslarına katılan 45 bin öğrenci, Kur'an ve dini bilgilerle donatıldı.

Van'da bu yıl yaz Kur'an kurslarına katılan 45 bin öğrenci, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenerek dini bilgilerle donatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde her yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları, bu yıl da Van merkez, ilçe ve mahallelerde İl Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirildi. Yaz tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını İslam dinini daha yakından tanımaları ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri amacıyla kurslara yönlendirdi. Kurslarda öğrencilere Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Peygamber Efendimizin hayatı, temel dini bilgiler, ibadet bilinci ve güzel ahlak konularında eğitimler verildi.

Kursların sona ermesiyle birlikte İl Müftülüğü tarafından Yeni Nurşin Camii'nde kapanış ve dini bilgiler yarışması düzenlendi. Yarışmada öğrencilere sure ve hadis soruları yöneltildi. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Geleceğe dair umutlarımızı artırdı"

Konuya ilişkin konuşan Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, bu yıl yaklaşık 45 bin öğrencinin Van'da Kur'an-ı Kerim'le tanışma fırsatı yakaladığını belirtti. Öğrencilerin yalnızca Kur'an-ı Kerim'in elifbasını öğrenmekle kalmadığını, ayrıca manevi derslerle de donatıldığını ifade eden İl Müftüsü Şık, "Özellikle ailelerin, çocuklarını Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri için camilere emanet etmeleri ve bu sayının binlerce kişiye ulaşması, geleceğe dair umutlarımızı artırdı. İnşallah bu kardeşlerimiz, öğrendikleri dersler neticesinde Kur'an'dan manevi anlamda beslendiler ve elde ettikleri bilgiler ile kazandıkları değerler sayesinde daha doğru bir istikamete kavuşma imkanı bulacaklar. Bir yandan Kur'an dersi alan kardeşlerimiz, diğer yandan Kur'an'dan ders alarak; iyi bir insan olmanın yollarını, anne babaya karşı tutumlarını, hayata ve insana bakışlarını, çevreye ve tüm mahlükata karşı nasıl bir duruş sergilemeleri gerektiğini öğrendiler" dedi.

Resmi olarak derslerin bittiğini ancak bunun çocuklar için bir başlangıç olduğunu dile getiren Şık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar bugün resmi olarak kapanış programı gerçekleştiriliyor olsa da bu aslında kardeşlerimizin Kur'an'la tanışma programıydı. İnşallah bundan sonraki süreçte de farklı mecralarda, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilme ve onunla daha fazla hemhal olabilme noktasında, hocalarımızın gayretleriyle birlikte yol almaya devam edecekler." - VAN

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, van, Son Dakika

Van'da 45 Bin Öğrenci Kur'an Öğrendi
